Bu seferde Kırklareli'de ortaya çıktı

Doğada nadir olarak görülen ve daha önce Osmaniye'de görülen ‘Geyik böceği' bu seferde Kırklareli'de kendini gösterdi. Bir restoran duvarında bulunan böcek kavanoza alınarak, gerekli incelemeler yapıldıktan sonra tekrar doğaya salınacak.

Kırklareli'nin Pınarhisar İlçesine bağlı Kaynarca Beldesinde bulunan bir restoranın duvarında “Geyik Böceği” bulundu. Belde yetkililerine haber verilerek söz konusu “Geyik Böceği” kavanoza alındı.

Olay yerine gelen belde ekipleri ‘Geyik Böceğini' alarak Pınarhisar İlçe Orman İşletme Şefliğine teslim etti.

Doğada nadir olarak görüldüğü öne sürülen ‘Geyik Böceği' 2 gün öncede Osmaniye'de görüldü.