İhlas Haber Ajansı

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Bulgaristan'dan getirilen 250 bin lira değerindeki motosiklet parçaları ele geçirildi

Kırklareli’nde, Bulgaristan’dan yasa dışı yollarla getirilen lüks motosiklet parçaları ele geçirildi.

Kırklareli'nde, Bulgaristan'dan yasa dışı yollarla getirilen lüks motosiklet parçaları ele geçirildi.


Alınan bilgiye göre İl Jandarma ekipleri, Bulgaristan'dan ülkeye yasa dışı yollarla lüks motosiklet parçaları sokulduğu bilgisine ulaştı. Ekiplerce otomobil takibe alındı. Bir süre devam eden takibin sonucunda sürücülüğünü A.S.C.'nin yaptığı otomobil, Babaeski ilçesinde durduruldu. Otomobilde yapılan aramada piyasa değeri 250 bin lira olan 20 motosiklet yedek parçası ele geçirildi.


Olayla ilgili sürücü A.S.C. gözaltına alındı.

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