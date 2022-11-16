Bulgarlar giysi ve deterjanını Kırklareli'den karşılıyor

Bulgarlar, akın akın Kırklareli'ne gelmeye devam ediyor. Marketten züccaciyeye her türlü ihtiyacını Kırklareli'den karşılayan Bulgarlar, son zamanlarda en çok giyim ve temizlik malzemeleri alıyor.

Euro yükselişini sürdürürken, Bulgaristan'da ürünlerin pahalılığından şikayetçi olan halk Türkiye'ye gelmeye devam ediyor. Hem kendi araçlarıyla hem turlar ile Kırklareli'ne gelen Bulgarlar, kentte alışveriş yaptı. Sabahın erken saatlerinde kente akın eden Bulgarlar, soluğu Çarşamba Pazarı'nda alarak araçlarını doldurdu. Şehrin hemen hemen her noktasında Bulgaristan plakalı araçlar olduğu görüldü.

Pazar Esnafı Yahya Şentürk, Bulgarların Kırklareli'de iyi alışveriş yaptığını belirterek, ”Bulgarlar geliyor pazarlık yapmaya, esnaf mutlu. Balık alıyorlar, sebze meyve alıyorlar, iyi alışveriş yapıyorlar. Komşuyuz burada, gelsinler alışveriş yapsınlar” dedi.

Bulgar, Bulgarca yazılar ile pazarda neler olduğunu gösterdiklerini vurgulayan Cüneyt Akıncıoğlu, “Pazarımızda yazılarım ile Bulgarlara nelerin olduğunu; büyük, küçük bedenlerin bulunduğunu her esnaf belirtiyor. Pazarımızdan en çok giyim alıyorlar, öz ihtiyaçlarını karşılıyorlar, deterjan alıyorlar. Kırklareli'mizin meşhur yiyeceklerini alıyorlar” diye konuştu.

Bulgarların alışveriş için Kırklareli'ne gelmelerini isteyen Akıncıoğlu, “Gelsinler, alışverişleri yapsınlar. Bir daha bu fırsatı bulamazlar” şeklinde konuştu.