Bulgarlar, Kırklareli'de kışlık mesaisinde

Bulgar turistler, kışlık kıyafet alımları için Kırklareli'ne akın etti. Çarşamba günleri kurulan pazara alışveriş için gelen turistler, esnafın yüzünü güldürüyor.

Sabahın erken saatlerinden itibaren tezgahlarını hazırlayan pazar esnafının yüzü Bulgaristan'dan gelen turistlerle güldü. Ayakkabıdan çantaya, kışlık kazaktan monta kadar her ihtiyacını Kırklareli'den karşılayan komşu ülke vatandaşları, pazar esnafına can suyu oldu.

Bulgar turistlerin yanı sıra yerli vatandaşlar da havaların soğumasıyla birlikte kabandan bota, ayakkabıdan çantaya kadar birçok ürün için tezgahlara koştu.

Bulgarların Edirne'den sonra Kırklareli'ni daha çok tercih etmeye başladıklarını söyleyen Pazar Esnafı Emre Atalas, “Bulgarlar şu anda daha yoğun geliyorlar. Aradaki fiyat farklılığı, yani şu an bizimle kıyasladıkları zaman üçte bir fiyatına ürün tedarik ediyorlar. Özelikle kıyafette, gıdada çok fazla bizi tercih ediyorlar. Edirne'ye geliyorlardı, şimdi de Kırklareli'ne daha yoğun gelmeye başladılar. Burası şu anda onlara daha yakın kalıyor, kapı itibariyle daha da yakındayız. Şimdi kurulacak pazar pazarını da hepsi bekliyor; orayı da merak ediyorlar. İşlerimiz güzel şu anda, Bulgarlarla alışverişimiz bayağı var” dedi.

Atalas, Bulgar vatandaşların şu anda kışlık ürünlere yöneldiğini vurgulayarak; mont, yelek, spor giyim gibi tüm ürünlerini Kırklareli'den tedarik ettiklerini söyledi.

“Kırklareli'nin diğer illere göre fiyatları düşük”

Bulgarlara Kırklareli'nin fiyat açısından daha cazip geldiğini anlatan Atalas, “Fiyatlarımızı kıyaslasınlar, şu anda Kırklareli onlara çok cazip bir il oldu. Fiyatlarımızda diğer illerle kıyasladığımızda bayağı aşağıdayız. Tüm ürünler aynı fakat fiyat farklılığı var. Kırklareli onlara bayağı uygun geliyor” diye konuştu.

Öte yandan, şehrin hemen hemen her noktasında Bulgar plakalı araçlar görüldü.