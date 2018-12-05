Büro Memur Sen Genel Başkanı Yılancı: "Kamu çalışanlarımızın sorunlarının takipçisi olmaya devam edeceğiz"

Büro Memur Sen Genel Başkanı Metin Yılancı, "Kamu çalışanlarımızın sorunlarının takipçisi olmaya devam edeceğiz" dedi.

Yılancı, Kırklareli'de 1. Olağan Genel Kurulu sonucunda kurucu şube başkanı seçilen Muammer Akgül'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Ziyaretten sonra Genel Başkan Metin Yılancı şube başkanı ile birlikte Kırklareli Adliyesi, Lüleburgaz Adliyesi, SGK, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Defterdarlık ve Lüleburgaz Vergi Dairesinde çeşitli temaslarda bulundu.

Büro Memur Sen Genel Başkanı Metin Yılancı, Kırklareli Defterdarı Mehmet Durusoy ile görüşme gerçekleştirip kurum çalışanlarının sorunlarını ileterek görüş alışverişinde bulundu. Kırklareli Şube Başkanı Muammer Akgül de görüşmede hazır bulundu.

Daha sonra kurum çalışanları ile bir araya gelen Metin Yılancı, "Büro Memur-Sen olarak kuruluşumuzdan bu yana kamu çalışanlarının yanında olduk. Kimsenin hak aramaya cesaret bulamadığı dönemlerde, kamu çalışanlarının sorunlarını dile getirerek, sorunların çözümüne ilişkin çalışmalar yaptık. Büro Memur-Sen milletinin yanında hak arama mücadelesine devam etmektedir. 1 milyonu aşan üye sayımız ile millet ve devlet menfaatlerimizi göz önünde bulundurarak kamu çalışanlarımızın sorunlarının takipçisi olmaya devam edeceğiz" dedi.