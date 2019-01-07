Çalarken yakalanan hırsızlar kamerada

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde 2 kadının bir giyim mağazasından eşya çalması ve yakalanma anları güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, Lüleburgaz'da bir giyim mağazasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir giyim mağazasının önündeki bebek kıyafetlerinin bulunduğu reyona yanaşan 2 kadın, bir süre etrafı kolaçan etti.

İzlendiklerini fark edemediler

Tezgahın başında bir süre bekleyen kadınlar aldıkları giyim malzemelerini çanta ve poşetlerine doldurmaya başladı. Çantalarını tıka basa dolduran kadınlar tam mağazadan uzaklaşıp kaçmaya başladıkları anda onları izleyen mağaza görevlileri tarafından anında yakalandılar. Hırsızlık ve kadınların yakalanma anı saniye saniye mağazanın güvenlik kameralarına yansırken, kadınların aldıkları malzemeler mağaza görevlileri tarafından geri alındı.