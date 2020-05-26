İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Can dostları Ramazan Bayramında da unutulmadı

Kırklareli İl Özel İdaresi ekipleri tarafından, Ramazan-ı Şerif Bayramı boyunda kırsal alanlarda ve köylerdeki sokak köpekleri düzenli olarak beslendi.


Ramazan-ı Şerif Bayramı boyunca uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında vatandaşların dışarı çıkamaması sebebiyle, belediye sınırları dışında kalan köylerde ve kırsal alanlarda bulunan can dostları, Kırklareli Valiliği koordinesinde İl Özel İdare ekiplerince her gün düzenli olarak beslendi.


İl Özel İdaresi ekipleri, köpeklerin bulunduğu kırsal alanlara ve köylere giderek, buradaki can dostlarına köpek maması verdi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.