Çay satana da içene de ceza

Kırklareli'nin Pınarhisar ilçesine bağlı Ataköy'de yasağa rağmen çay satan işletme sahibine 3 bin 150 TL, çayı içenlere ise sosyal mesafe kuralını ihlalden 3 bin 150'şer lire ceza kesildi.

Alınan bilgiye göre, Pınarhisar'a bağlı Ataköy'de korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında işletmenin kapalı olmasına rağmen çay demleyip satan N.D. isimli işletme sahibine, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282. maddesi kapsamında 3 bin 150 TL ceza kesilirken, satış yaptığı R.K. ve Y.T. isimli şahıslara sosyal mesafe kuralını ihlal etmekten kişi başı 3 bin 150 TL idari para cezası uygulandı.