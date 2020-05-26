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Cenaze aracıyla uyuşturucu taşıdılar

Kırklareli’nin Demirköy ilçesinde çaldıkları cenaze aracıyla uyuşturucu taşıyan 3 şüpheliden 2’si adli kontrolle serbest kalırken, biri tutuklandı.

Kırklareli'nin Demirköy ilçesinde çaldıkları cenaze aracıyla uyuşturucu taşıyan 3 şüpheliden 2'si adli kontrolle serbest kalırken, biri tutuklandı. Tutuklanan zanlı, adliyeden çıkarken kendisini görüntüleyen basın mensuplarına “Kod adım Z” dedi.


Akıllara durgunluk veren olay bugün yaşandı. Demirköy Belediyesine ait cenaze aracını çalarak Çorlu'dan uyuşturucu aldıkları tespit edilen S.T, S.A. ve U.V, Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesi girişinde jandarma ekiplerince durduruldu. 3 şüpheli gözaltına alınırken, cenaze aracı işlemlerin ardından Demirköy Belediyesine teslim edildi. Gözaltına alınan şüpheliler, ifadelerinin arından Lüleburgaz Sulh Ceza Hakimliğine çıkarıldı. Şüphelilerden S.T. ve U.V. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, S.A. tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Adliye çıkışı jandarma aracına bindirilen S.A'nın basın mensuplarına pişkin bir şekilde “Kod adım Z” demesi ise merak uyandırdı.

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