Ceza sevilen şarkılarını 39 Burda'da söyleyecek

Açıldığı günden itibaren birbirinden eğlenceli etkinlikleri ve avantajlı kampanyaları ile Trakya'nın alışveriş ve sosyalleşme noktası olan 39 Burda AVM, rap müziğin sevilen sesi Ceza'yı ağırlıyor.

Esas Gayrimenkul tarafından hayata geçirilen Lüleburgaz'ın yaşam ve buluşma merkezi 39 Burda AVM, sevilen rap müzik sanatçısı Ceza konserine ev sahipliği yapıyor.

22 Eylül Pazar günü saat 18.00'da başlayacak konserde Ceza, en sevilen şarkılarını 39 Burda'da Lüleburgazlılar için söyleyecek. Ceza hayranlarını buluşturacak 39 Burda AVM'deki konsere katılım ücretsiz olacak. Edirne ve Kırklareli'deki üniversitelerden sağlanacak ücretsiz ulaşım ile üniversite öğrencileri de konserin keyfini çıkaracak. 39 Burda AVM, tüm Lüleburgazlıları unutulmaz bir konsere davet ediyor.