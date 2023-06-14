CHP'li Şahbudak: "10 yıldır CHP bir çıkar karargahına dönüşmüş"

Eski CHP Genel Başkan Adayı Ali Berham Şahbudak, partisinin mevcut yönetimini sert bir dille eleştirerek, "10 yıldır CHP bir çıkar karargahına dönüşmüş. Hiç kimse CHP'yi babasının malı olarak görmemelidir" dedi.

1999 yılında Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan adayı olan Ali Berham Şahbudak, Kırklareli'nde basın toplantısı düzenledi. Şahbudak, partinin değişim adı altında yaptığı söylemlerle, sloganlarla halkı kandırdığını, kendi içlerinde hiçbir değişimin olmadığı savundu. CHP yönetimini eleştiren Şahbudak, “Hedef çok açıktır, politikanın temelini halk oluşturmaktadır. Cumhuriyet Halk Partisi'nin temeli de Türk halkıyla bir bütün olmalıdır. CHP yönetimi, yönetim zafiyetleri nedeniyle mevcut iktidara adeta yeşil ışık yakmıştır. Sokaktaki sade yurttaşın bildiği ve derinden yaşadığı birçok sorunu, olumsuzluğu ne yazık ki 20 yıldır CHP'yi yönetenler hissetmemiştir” şeklinde konuştu.

"CHP hiçbir aşamada huzurevi siyaseti yapamaz"

Halkın kandırıldığını öne süren Şahbudak, “CHP'nin öz benliği ve bel kemiği, CHP'nin beyni olan Atatürk ilkelerinden uzak, sadece öne çıkmış kişilerin bir adım geriye giderek, geridekilerden 1 adım öne çıkarak değişim olarak halkı aldatmak için yine kurdukları argümanlardır. CHP'nin kuruluş ilkelerinden ve CHP'nin temelini oluşturan halk CHP'de hiçbir alanda yer bulamamaktadır. Halkı küçümseyen, geçiştiren söylem ve davranışlarıyla Atatürk ilke ve inkılaplarını, kendi Atatürkçü olmayıp, CHP'li olmayıp zihinsel kurgularını Atatürkçülük diye halka anlatmışlardır. CHP'nin kuruluş ilkeleri Türk halkı için vazgeçilmez temel ilkelerinden biridir. CHP hiçbir aşamada huzurevi siyaseti yapamaz” ifadelerini kullandı.

“10 yıldır CHP'yi bir çıkar karargahına dönüştürdüler”

Şahbudak devamında, "10 yıllardır CHP'yi bir çıkar karargahına dönüştürmüş olanlar, sizleri biliyoruz ve tanıyoruz, değişim talebinde bulunanları da tanıyoruz. Birileri değişimi talep ederken CHP'nin ilkelerinden uzak sadece algı yöneterek Türkiye Cumhuriyeti'nin varlığını ve içine düşürüldüğü kaosu görmezden gelerek biz değiştik diyerek geriye çıkanlardır. Al takke ver külah ile kongrelerde senin adamın, benim adamım, atadığınız kongre delegeleri ile birbirinizi ağırlamaktan uzak durun. Açın gençlerin önünü, yeniden onurlu bir mücadele ile CHP'yi yönetmeye gelsinler. CHP'de kimi belediye başkanları, il seçimlerinde yaptıkları açık hava toplantılarında, CHP'nin logolarına yer verilmemiş, şahsi partisi gibi kendilerini öne çıkarmış olmaları unutulmamalıdır. Hiç kimse CHP'yi babasının malı olarak görmemelidir" diye konuştu.