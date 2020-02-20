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Çiftçilere hayvan gübresine ilişkin bilinçlendirme çalışmaları

Kırklareli Tarım ve Orman İl Müdürlüğünce bin baş ve üzeri hayvan varlığına sahip çiftlik gübrelerinin çiftlik civarındaki köylerde bulunan çiftçiler tarafından kullanılmasına yönelik farkındalık ve bilinçlendirme çalışmaları başlatıldı.


Kırklareli sınırları içerisinde bulunan bin baş ve üzeri hayvan varlığına sahip çiftlik gübrelerinin çiftlik civarındaki köylerde bulunan çiftçiler tarafından kullanılmasına yönelik farkındalık ve bilinçlendirme çalışmaları başlatıldı. Bu çerçevede Kırklareli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Koordinasyonunda Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü ve İl Özel idaresinin katılımıyla Kavaklı Beldesinde toplantı düzenlendi. Toplantıya Kırklareli İl Tarım ve Orman Müdürü Funda Eylem Özel, Çevre ve şehircilik İl Müdürü Ersoy Canbek, Kırklareli İl Tarım ve Orman Müdür Yardımcısı Ulaş Ay ve Hayvan Sağlığı Şube Müdürü Onur Karadağ katıldı.


Kırklareli İl Tarım ve Orman Müdürü Funda Eylem Özel, organik nitelikteki gübrenin kullanımının faydaları konusunda ve çiftliklerden elde edilen gübrelerin çevreye olumsuz etkilerini önlemek amacıyla gübre yönetimi konusunda sistematik bir çalışma başlatıldığını duyurdu. Ayrıca Kavaklı Belediye Başkanı Gürel Koşdemir, bu çalışmayla çiftçilerin elde ettikleri ürün verimlerinin daha da artacağına inandığını ifade ederek çalışmalarda çiftçilere destek olacağını belirtti.

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