Çiftçiye 703 bin liralık prim hakedişi

Kırklareli'nde uygulanan "Halk Elinde Maltız Keçisi Islahı" ile "Halk Elinde Kıvırcık Koyunu Islahı Projeleri"nin 2018 yılına ait destekleme ödemelerine ilişkin 703 bin 360 TL proje hak edişleri Tarım ve Orman Kırklareli İl Müdürlüğünce hazırlandı.

Tarım ve Orman Bakanlığı koordinatörlüğünde yürütülmekte olan "Halk Elinde Küçükbaş Hayvan Islahı Ülkesel Projesinin" Kırklareli'nde uygulanan alt projelerinden "Kıvırcık Koyunu Islahı Taban Sürü Projesi"nde yer alan 30 adet üye yetiştiriciye 358 bin 720 TL, 'Elit Sürü Projesi'nde bulunan 2 adet üye yetiştiriciye ise 20 bin 840 TL destekleme prim ödemesi için hak edişler Tarım ve Orman Kırklareli İl Müdürlüğünce hazırlanarak, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından banka hesap numaralarına yatırılacağı öğrenildi.

Ayrıca "Halk Elinde Küçükbaş Hayvan Islahı Ülkesel Projesinin" Kırklareli'nde uygulanan alt projelerinden bir diğer proje olan 'Maltız Keçisi Islahının Taban Sürü Projesi'nde yer alan 31 adet üye yetiştiriciye Tarım ve Orman Bakanlığı bütçesinden 2018 yılı ödemeleri için 323 bin 800 destekleme primine ait hak edişler de Tarım ve Orman Kırklareli İl Müdürlüğünce hazırlanarak, proje destekleme bedelleri banka hesap numaralarına yatırılacak.