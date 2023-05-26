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Çim Hokeyi Kulüpler Avrupa Şampiyonası, Kırklareli ev sahipliğinde başladı

Çim Hokeyi Kulüpler Avrupa Şampiyonası C2, Kırklareli’nde başladı.

Çim Hokeyi Kulüpler Avrupa Şampiyonası C2, Kırklareli'nde başladı.


Çim Hokeyi Kulüpler Avrupa Şampiyonası, Kırklareli'nde büyük coşkuyla başladı. Türkiye, Norveç, Finlandiya, Malta, Hollanda, Slovenya, Lüksemburg ve İsviçre ekiplerinin de katıldığı şampiyonanın ilk maçı bugün yapıldı.


İlk müsabaka İsviçre temsilcisi S.L.F. Mesaicos ile Lüksemburg temsilcisi HC Luxembourg oldu. Kıyasıya geçen mücadelede 2-2'lik beraberlikle sona erdi.


Şampiyona 29 Mayıs Pazartesi günü sona erecek.

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