Çimento fabrikasındaki yangın söndürüldü

Kırklareli'nini Pınarhisar ilçesinde bulunan bir fabrikada yangın çıktı. Çok sayıda itfaiye ekibinin müdahale ettiği yangın 3 saatlik çalışmayla söndürüldü.

Kırklareli'nin Pınarhisar ilçesinde bulunan bir çimento fabrikasında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangının çıktığı fabrikaya Kırklareli merkez ve 3 ilçeden itfaiye ekibi sevk edildi. Kırklareli, Lüleburgaz, Pınarhisar ve Kaynarca itfaiyelerinin müdahalede bulunduğu yangında AFAD müdürlüğü arama kurtarma ekibi de personel ve ekipman desteği sağladı.

Fabrikada çıkan yangın 3 saatlik bir çalışma ile söndürülürken, yangın fabrikada çeşitli hasarların oluşmasına neden oldu.

Yangında sağlık ekipleri de olay yerinde hazır bulunurken, polis ekipleri yangınla ilgili soruşturma başlattı.