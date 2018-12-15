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Çimento fabrikasındaki yangın söndürüldü

Kırklareli’nini Pınarhisar ilçesinde bulunan bir fabrikada yangın çıktı.

Kırklareli'nini Pınarhisar ilçesinde bulunan bir fabrikada yangın çıktı. Çok sayıda itfaiye ekibinin müdahale ettiği yangın 3 saatlik çalışmayla söndürüldü.


Kırklareli'nin Pınarhisar ilçesinde bulunan bir çimento fabrikasında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangının çıktığı fabrikaya Kırklareli merkez ve 3 ilçeden itfaiye ekibi sevk edildi. Kırklareli, Lüleburgaz, Pınarhisar ve Kaynarca itfaiyelerinin müdahalede bulunduğu yangında AFAD müdürlüğü arama kurtarma ekibi de personel ve ekipman desteği sağladı.


Fabrikada çıkan yangın 3 saatlik bir çalışma ile söndürülürken, yangın fabrikada çeşitli hasarların oluşmasına neden oldu.


Yangında sağlık ekipleri de olay yerinde hazır bulunurken, polis ekipleri yangınla ilgili soruşturma başlattı.

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