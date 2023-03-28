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Çocuğa cinsel istismardan aranan şüpheli yakalandı

Kırklareli’de "çocuğun nitelikli cinsel istismarı" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan kesinleşmiş 28 yıl hapis cezası bulunan şüpheli, jandarma ekiplerince yakalandı.

Kırklareli'de "çocuğun nitelikli cinsel istismarı" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan kesinleşmiş 28 yıl hapis cezası bulunan şüpheli, jandarma ekiplerince yakalandı.


Alınan bilgiye göre Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, merkeze bağlı Karakoç köyünde bir şüphelinin saklandığı ihbarını değerlendirdi. Ekipler, şüpheliye yönelik operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonla yakalanan şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan H.K'nin, "çocuğun nitelikli cinsel istismarı" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan kesinleşmiş 28 yıl hapis cezası bulunduğunu tespit edildi.


Şüpheli, işlemlerinin tamamlanmasından ardından Kırklareli Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

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