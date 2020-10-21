Çocuk bakımını HEM'de öğreniyorlar

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde Halk Eğitim Merkezi (HEM) tarafından geçtiğimiz yıl düzenlenen ve en uzun kurs olma özelliği taşıyan çocuk bakım elemanı kursu bu yıl da açıldı.

Lüleburgazlı vatandaşların meslek, sertifika ve el becerisi öğrenmesi için kurslar açan Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü, 936 saat ile en uzun kursu olan bebek bakım elemanı kursunu açtı. Çocuk Gelişimi Öğretmeni Sema Çetinkol tarafından Halk Eğitim Merkezi kursiyerlerine verilen eğitimler, rof. Dr. Necdet Tekin Gençlik Merkezi 2. katında başladı.

Kursiyerler haftanın 4 günü teorik, 2 günü pratik olmak üzere 6 gün boyunca eğitim alıyorlar. 20 kursiyerin yazıldığı kursa şu an korona virüs salgını nedeniyle yarı yarıya katılım sağlanıyor. 936 saat sürecek kurs, bu yıl korona virüs salgını sebebiyle 6 ayda tamamlanacak. Kursta geçtiğimiz yıla göre gün sayısı artarken, kursun 6 ayda tamamlanması için süresi kısaltıldı. Teorik bilgilerin pratik eğitimle desteklendiği eğitimlerde çocukların psikomotor, zihinsel, duygusal ve duyusal gelişimini sağlamaya yönelik bilgiler veriliyor. Bu amaçla geçtiğimiz yıl olduğu gibi 29 Ekim, Engelliler Haftası, Yerli Malı Haftası, 10 Kasım gibi özel gün ve haftalar tema olarak belirlenerek etkinlikler yapılacak. Korona virüs salgını sebebiyle teorik ve pratik eğitimler ile tüm etkinlikler maske takılıp, sosyal mesafe kuralına uygun olarak yapılacak. Derslik girişinde de dezenfektan bulundurulacak.

Lüleburgaz Halk Eğitim Merkezi Müdürü İzzet Arslan, kursu ziyaret ederek kursiyerleri korona virüs salgını tedbirleri konusunda bilgilendirdi. Eğitimlerin sonunda sertifika alacak kursiyerlere istihdam imkanı da sağlanacak.