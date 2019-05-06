Çocuk Hakları Komisyonu Başkanı Kurt: "Çıkan haberlere göre Kerem S.'nin ifadesi itiraftır"

Kırklareli'de geçtiğimiz Mart ayında kuzeni 11 yaşındaki Zeynep Esin'i başına tuğla ile vurarak ölümüne neden olan ve çıkarıldığı ilk mahkemede "Zeynep'i eşime benzetmiş olabilirim. Onu sadece ittirdim" diyen Kerem S. ile ilgili Kırklareli Barosu Çocuk Hakları Komisyonu Başkanı Avukat Umut Kurt, "Dosyada gizlilik kararı olduğu için göremiyoruz. Ancak çıkan habere göre Kerem S.'nin bu ifadesi bir itiraftır" dedi.

Kırklareli'de 30 Mart tarihinde minik Zeynep'i metruk bir binada başına tuğla ile vurarak öldürdüğü iddiasıyla yargılanan Kerem S.'nin mahkemedeki savunmasının başında olay anında alkol ve ilaç etkisi altında olduğunu öne sürerek cinayeti hatırlamadığını söylemesi ancak daha sonra da öldürdüğü minik Zeynep'i eşi T.S.'ye benzettiği için ittirerek yere düşürdüğünü belirterek çelişkili ifadeler vermesiyle ilgili olarak Kırklareli Barosu Çocuk Hakları Komisyonu Başkanı Avukat Umut Kurt açıklama yaptı.

Dosyada gizlilik kararı var

Konuyla ilgili konuşan Kurt, Zeynep'in öldürüldüğü olay anına ilişkin tanık olmadığı için hakim ya da savcının olayı ortaya çıkarabilmesinin güçleştiğini söyledi. Kerem S.'nin dosyasında gizlilik kararı olduğunu söyleyen Kurt, "Kerem S.'nin savunmasını çıkan haberlerden takip ettiğimiz kadarıyla kişinin burada bana göre itirafı var. Zeynep'i sadece ittiğini söyleyerek aslında olayı itiraf etmiş oluyor. Ama bunun neticesinde Zeynep'in hayatını kaybettiğini görüyoruz. Ceza yargılamasında çelişkili ifadeler bizim için olayına çözümüne gitmek adına çok önemli. Dosyayı görmediğimiz için çok net olarak söyleyemiyoruz. Ama çıkan habere göre kişinin bu ifadesi bir itiraftır" diye konuştu.

Zeynep'in ölümüyle ilgili adli tıp kurumunun raporunu beklediklerini kaydeden Kurt, Zeynep'in cinayetiyle ilgili bir olarak da Zeynep'i bir avukat ordusunun savunacağını ifade etti. Kurt, "Hukukçular olarak hiçbir zaman peşin açıklama yapmayacağız. Çocuk Hakları Komisyonu olarak dosyaya müdahil olacağız. Bir avukat ordusu Zeynep'i savunacak diyebiliriz. Soruşturma aşamasında biz komisyon olarak üstlendik ama diğer meslektaşlarımız da sürekli olarak gerek hukuki bilgilerini, mesleki tecrübelerini bizlerle her zaman paylaştı. Kırklareli Baro Başkanımız Turgay Hınız bu konuda bize her türlü desteği sağlıyor" dedi.

"Canavarca hisle işlendiğini düşünüyoruz"

Kurt konuşmasına şöyle devam etti:

"Çünkü ortada içeriği bilinmese bile kasten öldürme suçu var. Bu kasten öldürme suçunun Zeynep'i izbe bir yere götürmek suretiyle tasarlayarak ve canavarca hisle işlendiğini düşünüyoruz. Dolayısıyla yargılama da bu şekilde devam edecek. Bu yargılama süreci önce soruşturmanın tamamlanmasıyla başlıyor. Soruşturma tamamlandıktan sonra iddianame mahkemeye gönderiliyor. İddianame kabul edilirse duruşma günü veriliyor. Biz bu tüm aşamalara Çocuk Hakları Komisyonu olarak müdahil olmak için mahkemeye dilekçe sunuyoruz. Bunun yanında yine baromuz tarafından olayın takipçisi olmak adına avukatlarımız da görevlendirilecektir."