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Çocuk Sokağı'nda hüzünlü 23 Nisan

Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesinde 2016 yılında UNİCEF işbirliğinde açılan Çocuk Sokağı, 23 Nisan’da sessizliğe büründü.

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde 2016 yılında UNİCEF işbirliğinde açılan Çocuk Sokağı, 23 Nisan'da sessizliğe büründü. Önceki yıl yapılan etkinliklerle çocuk seslerinin eksik olmadığı sokak, koronavirüs salgını nedeniyle çocukların evlerine kapanması nedeniyle bomboş hale döndü. Sokağın bu görüntüsü hüzünlendirdi.


Lüleburgaz'da UNİCEF işbirliğiyle 2016 yılında faaliyete geçirdiği ve geçen yıla kadar atıl kalan, ancak geçtiğimiz yıl yeniden açılan Çocuk Sokağı, koronavirüs sessizliğine büründü. Çocukların gönüllerince eğlenip oyunlar oynadığı Çocuk Sokağı bugünlerde eski günlerini arıyor. Geçtiğimiz yıl 23 Nisan etkinliklerinde çadırların kurulduğu, palyaçolar eşliğinde çocukların eğlendiği sokakta, bu yıl sokağa çıkması kısıtlanan çocuklar da olmayınca sessizlik oldu. Terk edilmiş hale bürünen sokağın bu durumu hüzünlendirdi.

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