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Çocukların sevgilisi 'Pijamaskeliler' geliyor

Açıldığı günden itibaren Lüleburgaz’da eğlence, yaşam ve buluşma merkezi haline gelen 39 Burda AVM‘de, PJ Masks (pijamaskeliler) karakterleri yeniden çocuklarla buluşuyor.

Açıldığı günden itibaren Lüleburgaz'da eğlence, yaşam ve buluşma merkezi haline gelen 39 Burda AVM‘de, PJ Masks (pijamaskeliler) karakterleri yeniden çocuklarla buluşuyor.


Geçtiğimiz aylarda 39 Burda alışveriş merkezinde çocuklarla buluşan Pijamaskeliler, yoğun istek üzerine hafta sonunda yine çocuklarla buluşacak.


23-24 Şubat tarihlerinde PJ Masks karakterleri ile buluşma ve workshopların gerçekleşeceği etkinliğe katılım ücretsiz olacak. 14.00-18.00 saatleri arasında devam edecek olan etkinlikte karakterlerle tanışma, fotoğraf çekimi ve boyama etkinliklerinin yanı sıra sürpriz yarışmalar ve Pj Masks oyuncak hediyeleri kazanma şansı da minikleri bekliyor olacak.

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