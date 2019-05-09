Çölyak'a dikkat çektiler

Kırklareli Vize Devlet Hastanesi'nde çölyak hastalığına dikkat çekmek için "Hayat Glutensiz de Güzel" isimli etkinlik düzenlendi. Hastaneye gelen vatandaşlara çölyak hastalığı ve glutensiz beslenme hakkında bilgilendirmeler yapıldı.

Vize Devlet Hastanesi uzmanları, hastaneye gelen hastalara çölyak hastalığı hakkında bilgilendirici broşürler verip, hastalık hakkında açıklamalar yaptı. Vatandaşlara çölyak hastalığının belirtileri anlatılarak, hastalığa karşı farkındalık yapılması planlandı. Uzmanlar hastalara çölyak hastalığı ile karşılaşıldığında, sağlıklı bir yaşam için gerekli olan en önemli şeyin dikkat olduğunu söyledi. Özellikle glutenli gıdalardan uzak durulması gerektiğini belirten uzmanlar, dikkatli bir beslenme programıyla her sağlıklı insan gibi çölyaklı bireylerin de yaşamlarına devam edebileceğini belirtti.