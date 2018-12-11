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Çöp kutularını toplayan hırsız kamerada

Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesinde at arabasıyla çöp kutularının çalınma anı saniye saniye kameralara yansıdı.

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde at arabasıyla çöp kutularının çalınma anı saniye saniye kameralara yansıdı. Hırsızlık nedeniyle bazı yerlerde çöp kutuları demir direğe zincirle bağlandı.


Olay Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesine bağlı 8 Kasım Mahallesi'nde meydana geldi. Hurda yüklü at arabalı bir şahıs, sabahın erken saatlerinde sokakta kimsenin olmamasından yararlanarak arabasını durdurup çöp kutularını arabasına yükledi. At arabalı hırsızın bu anları saniye saniye bir işletmenin kameraları tarafından kaydedildi.



Zincire bağlıyorlar


Ayrıca kentte artan hırsızlığa karşı vatandaşların bazı çöp kutularını zincirle bağladığı görüldü. Şikayette bulunulması üzerine olay yerine gelen polis ekipleri hırsızlık olayı ile ilgili inceleme başlattı.

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