Çöplükteki onlarca hayvanı doyurdular

Alınan mamalar, Lüleburgaz TOKİ bölgesinde bulunan çöplükte yaşayan sokak hayvanlarına bağışlandı.

Lüleburgaz Emrullah Efendi Ortaokulu öğrencileri geri dönüşümden elde ettikleri gelirle sokak hayvanları için 300 kilo mama aldı. Sosyal sorumluluk projesi kapsamında alınan mamalar DOYASA Lüleburgazlı avukat ve hayvan hakları savunucusu İlknur Kantarcı ile beraber Lüleburgaz TOKİ bölgesinde bulunan çöplükte yaşayan sokak hayvanlarına ulaştırıldı.

Vahşi depolama alanı olarak bilinen alanda yaşayan sokak hayvanlarının durumunun içler acısı olduğunu söyleyen DOYASA Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İnci Dalca, “Derneğimizin Emrullah Efendi Ortaokulu öğrencileriyle beraber bağışladığı mamaları TOKİ çöplüğündeki hayvanlarımıza bağışladık. Burada bulunan hayvanlarımızın sayısının çokluğunu ve bakımsızlığını gözlemledik maalesef. Bu konuda belediyemize çok iş düşüyor. Hayvanlarımızın rehabilite edilmesi gerekiyor” dedi.

DOYASA Yönetim Kurulu Başkanı Pınar Çıdar ise "Bir sigara parası bile bağışlansa onlar için yaşam kaynağı olacak. Bu konuda vatandaşlarımıza ricada bulunuyorum. Vicdanlı çocuklar yetiştirelim. Vicdan sahibi çocuklar hayvanlara, anne ve babalarına merhamet eden vatandaşlar olacaklardır” ifadelerini kullandı.