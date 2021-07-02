“Covid-19 Pandemisi ve Toplumda Biyo-Psiko-Sosyal Etkileri” konferansı

Kırklareli Üniversitesi Nesiller Arası Gelişim Merkezinin (NEGEM) organizasyonuyla “Covid-19 Pandemisi ve Toplumda Biyo-Psiko-Sosyal Etkileri” konu konferans düzenlendi. Üniversite Sağlık Yüksekokulu Sağlık Yönetimi Bölüm Başkan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Yeliz Mercan moderatörlüğünde gerçekleştirilen çevrimiçi konferansa Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Faruk Yorulmaz konuşmacı olarak katıldı.

Prof. Dr. Faruk Yorulmaz konuşmasında Covid-19 pandemisinin hayatımızı nasıl değiştirdiği belirterek, “Salgınlarda yaşanan ölüm korkusu, uykusuzluk, kabus görme, olumsuz haberlerden etkilenme ve felaket senaryoları düşünceleri, hastalığın yakınlarına bulaşacağı korkusu, öfkelenme, suçluluk duyma, ümitsizlik ve yalnızlık şikayetlerine ‘Akut Stres Bozukluğu' adı verilmektedir. Doğal afetler çoğunlukla kısa sürede olup biterken Korona Virüs gibi salgınların etkileri bazen aylar hatta yıllar sürebilir. Bu sebeple de olumsuz etkileri daha derin olmaktadır. Salgınlar, insanlarda sağlıklı düşünme ve karar vermeyi engellemektedir. Ancak aşırı kaygılı davranışlar vücutta kortizol hormonunun daha fazla üretilmesine neden olmaktadır. Bu da diyabet ve hipertansiyon gibi hastalıkları şiddetlendirerek bağışıklık sistemini zayıflatmaktadır” dedi.

Yorulmaz, daha sonra Covıd-19 pandemisinin hem hastalar hem de aileleri için bilinmezliklerle dolu yoğun kaygı ve stres içeren yorucu ve yıpratıcı bir süreç olduğunu söyledi.

Konferansın sonunda Dr. Öğr. Üyesi Yeliz Mercan, Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Faruk Yorulmaz, Kırklareli Merkez ve Lüleburgaz Huzurevi katılımcılarına teşekkür etti.