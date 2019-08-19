İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Çukura düşen at ve yavrusu kurtarıldı

Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesinde üstü tahtayla kapatılmış çukura düşen at ve yavrusunu itfaiye ekipleri kurtardı.

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde üstü tahtayla kapatılmış çukura düşen at ve yavrusunu itfaiye ekipleri kurtardı.


Olay, dün saat 15.00 sıralarında Lüleburgaz Cumhuriyet Mahallesi Sakızköy Caddesi üzerinde meydana geldi. Başıboş at ve yavrusunun boş bir çukura düştüğünü gören vatandaşlar, durumu 110 ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen Lüleburgaz İtfaiyesi ekipleri, yavru atı hızlı bir şekilde çukurdan çıkardı. Anne atı düştüğü dar çukurdan çıkaramayan ekipler, olay yerine iş makinesi çağırdı. Olay yerine gelen iş makinesi, atın düştüğü çukurun etrafını kazarak toprağı genişletti. At yaklaşık 1.5 saatlik çalışma sonucunda halatlar yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı. Sıkıştığı çukurdan kurtarılan at ve yavrusu, veteriner hekimin kontrolünün ardından tekrar doğaya salındı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.