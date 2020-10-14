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Çukura düşen düveyi itfaiye kurtardı

Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesinde tuvalet için açıldığı tahmin edilen çukura düşen yaklaşık 350 kiloluk düveyi Lüleburgaz İtfaiyesi ekipleri kurtardı.

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde tuvalet için açıldığı tahmin edilen çukura düşen yaklaşık 350 kiloluk düveyi Lüleburgaz İtfaiyesi ekipleri kurtardı. Sağlık durumu iyi olan düve kurtarıldıktan sonra sahibine teslim edildi.


Olay bugün saat 06.00 sıralarında Dere Mahallesi'nde meydana geldi. Bir düvenin çukura düştüğü ihbarı üzerine harekete geçen Lüleburgaz İtfaiye Müdürlüğüne bağlı ekipler, düştüğü yerde sıkışan hayvanı kurtarmak için yoğun çaba harcadı. Düvenin sıkıştığı yerden kurtarılması için yoğun çaba gösteren ekipler, hayvanı halat yardımıyla çekerek kurtardı. Hayvanın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Düve olayın ardından sahibine teslim edildi.

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