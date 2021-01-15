İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Cuma namazı Kırklareli Kapalı Pazar yerinde kılındı

Kırklareli’nde korona virüs tedbirleri kapsamında Cuma namazı Kırklareli Kapalı Pazar yerinde kılındı.

Kırklareli'nde korona virüs tedbirleri kapsamında Cuma namazı Kırklareli Kapalı Pazar yerinde kılındı.


Kırklareli Valiliği İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu Covid-19 tedbirleri kapsamında camilerdeki yoğunluğu azaltmak için Kırklareli'liler Cuma namazlarını Kapalı Pazaryeri ve fuar alanında kılındı.


Vatandaşlar kontrollerin ardından Pazar yerine alındı. Daha sonra İl Müftü Yardımcısı Ramazan Özdemir tarafından hutbe okunmasının ardından Cuma Namazı kılındı.


Cuma Namazlarında camilerde cemaatin bahçede namaz kıldığını kış nedeniyle kapalı Pazar yerinde namaz kılınacağını ifade eden Özdemir “Kış nedeniyle, bundan sonra vatandaşlarımızın soğukta namaz kılmaması amacıyla kapalı pazar yerinde de namaz kılınacak. İlk uygulamayı bugün başlattık. Bundan sonra her hafta cuma namazları burada kılınabilecek" dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.