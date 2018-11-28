Damperi açılan kamyon üst geçidi yıktı

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde E-5 karayolu üzerinde damperi açılan kamyon üst geçide çarptı. Kazada kamyon şoförü yaralanırken, üst geçidin yıkılması nedeniyle Edirne-İstanbul yolu trafiğe kapandı.

Kaza Edirne-İstanbul yolu Lüleburgaz mevkiinde E-5 karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Edirne istikametinden İstanbul istikametine giden 39 LN 333 plakalı kamyonun damperi, henüz bilinmeyen bir nedenle açılarak üst geçide çarptı. Çapmanın etkisiyle üst geçit yıkılırken, kamyon şoförü yaralandı. Yaralı olay yerine gelen acil sağlık ekipleri tarafından hastaneye sevk edilirken, yıkılan üst geçit E-5 karayolunun trafiğe kapanmasına neden oldu. Polis ekipleri E-5 karayolunda güvenlik önlemleri aldı.

Üst geçidin yıkılmasıyla kapanan yolun açılması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.