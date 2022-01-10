İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Defineciler kazdıkları kuyuda böyle yakalandı

Kırklareli’nde kaçak kazı yapan definecilere yönelik yapılan operasyonda 3 kişi suçüstü yakalandı.

Kırklareli'nde kaçak kazı yapan definecilere yönelik yapılan operasyonda 3 kişi suçüstü yakalandı.


Alınan bilgiye göre, Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri kaçak kazı yapan definecilere yönelik 6 - 9 Ocak tarihleri arasında operasyon düzenledi. Ekiplerce düzenlenen operasyonda 1,5 metre çapında ve 25 metre derinliğinde kazılan çukur içinde İ.A., S.U. ve E.A. define ararken suçüstü yakalandı. Ekiplerce bölgede yapılan araştırmada 1 adet yeraltı derin arama detektörü, 1 adet jeneratör, 2 adet arazi aracı, 1 adet hilti ve ucu, 1 adet 20 metre seyyar merdiven, 1 adet 50 metre uzatma kablosuyla birlikte muhtelif kazı malzemeleri ele geçirildi.


Kazıda kullanılan malzemelere el konulurken şüphelilerin gözaltına alındı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.