Depremzede çocuklara uçurtma şenliği

Kırklareli'nde misafir edilen depremzede çocuklar için İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uçurtma şenliği düzenlendi.

Kırklareli İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğünce kentte misafir edilen depremzede çocuklarımızın yaşadıkları olumsuzlukları atlatmaları amacıyla uçurtma şenliği düzenlendi.

Karahıdır Şemsettin Sami Erkek Yurdu bahçesinde gerçekleşen etkinlikte depremden kalan izleri silerek onları iyileştirmek, geleceğe yönelik umutlarını yeşertmek ve güzel vakit geçirmelerini amacıyla Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ve Yunus ekipleri uçurtma uçurdu.

Etkinlikte çocuklara uçurtma, polis şapkası ve şeker hediye edildi.