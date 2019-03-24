Dev çark ile hediye yağmuru 24 Mart'ta başlıyor

Kırklareli'de avantajlı alışverişin adreslerinden 39 Burda'da ziyaretçilerin dev çarkı çevirerek hediyeler kazanacağı eğlenceli kampanya 24 Mart tarihinde başlıyor.

24-28 Mart tarihleri arasında gerçekleştirilecek kampanyaya aynı gün içerisinde toplamda 250 TL alışveriş yapan ziyaretçiler katılabilecek. Daha önce de gerçekleştirilen ve ziyaretçilerin yoğun ilgi gösterdikleri eğlenceli kampanya 5 gün boyunca devam edecek.