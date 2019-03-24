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Dev çark ile hediye yağmuru 24 Mart'ta başlıyor

Kırklareli’de avantajlı alışverişin adreslerinden 39 Burda’da ziyaretçilerin dev çarkı çevirerek hediyeler kazanacağı eğlenceli kampanya 24 Mart tarihinde başlıyor.

Kırklareli'de avantajlı alışverişin adreslerinden 39 Burda'da ziyaretçilerin dev çarkı çevirerek hediyeler kazanacağı eğlenceli kampanya 24 Mart tarihinde başlıyor.


24-28 Mart tarihleri arasında gerçekleştirilecek kampanyaya aynı gün içerisinde toplamda 250 TL alışveriş yapan ziyaretçiler katılabilecek. Daha önce de gerçekleştirilen ve ziyaretçilerin yoğun ilgi gösterdikleri eğlenceli kampanya 5 gün boyunca devam edecek.

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