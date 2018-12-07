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Devlet arazisinde usulsüz kurulan 2 güme bulundu

Kırklareli’nde devlet arazisinde usulsüz olarak kurulan 2 adet güme kaldırıldı.

Kırklareli'nde devlet arazisinde usulsüz olarak kurulan 2 adet güme kaldırıldı.


Kırklareli Doğa Koruma ve Milli Parklar Kırklareli Şubesi tarafından yapılan açıklamada, "Müdürlüğümüze gelen ihbar doğrultusunda yapılan çalışmada devlet arazisinde usulsüz olarak kurulmuş 2 adet güme 'avcı kulübesi' yerinde tespit edilmesinin ardından sökülerek kaldırılmıştır" denildi.


Ayrıca kim tarafından kurulduğu henüz bilinmeyen usulsüz gümelerin içine soğuk havalardan korunmak için soba kurulduğu da görüldü.

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