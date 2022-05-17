İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Devrilen cip alev aldı: 1 yaralı

Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesinde devrilen cip alev aldı.

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde devrilen cip alev aldı. Kazada yaralanan sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı.


Alınan bilgiye göre, Lüleburgaz ilçesi Kepirtepe mevkiinde 34 T 8736 plakalı M.K. yönetimindeki cip devrildi. Devrilmesi sonucu cip alev aldı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye itfaiye ve 112 acil sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri yangını söndürürken, yaralı sürücü M.K. ilk müdahalenin ardından 112 acil sağlık ekiplerince Lüleburgaz Devlet Hastanesine götürüldü.


Kaza nedeniyle Lüleburgaz - İstanbul karayolu bir süre ulaşıma kapandı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.