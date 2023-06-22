Devrilen tır İstanbul-Edirne Otobanı'nı kapattı

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesi İstanbul-Edirne TEM Otoyolu'nda, Karayollarına ait araca çarpan lastik yüklü tırın devrilmesi sonucu otoban tek yönlü olarak kapandı.

Kaza, Lüleburgaz ilçesine bağlı Kırıkköy, Hamitabat köyü yakınları TEM Otoyolu Edirne istikametinde meydana geldi. Edirne istikametine giden Ayhan Ünlü idaresindeki 35 APZ 843 plakalı oto lastiği yülü tır, bir anlık dikkatsizlik sonucu otoban kenarında çalışma kapan Karayolları ekiplerine ait araca hafif şekilde çarptıktan sonra devrildi. Karayolları aracında hafif hasar meydana gelirken, lastik yüklü tır devrilerek otobanı kapattı. Kaza sonrası devrilen tır içindeki lastikleri etrafa dağıldı.

Kazanın ardından TEM Otoyolu İstanbul - Edirne istikameti trafiğe kapandı. Kaza ihbarını alan Lüleburgaz İtfaiye ekipleri olay yerine giderek, herhangi bir olumsuz durum yaşanmaması için tedbir aldı. Karayolları ekiplerdi, yolda temizlik çalışması yaptıktan sonra ulaşım, emniyet şeridinden kontrollü olarak sağlandı.

Kaza yerine çağrılan kurtarıcının gelmesinin ardan devrilen tırın kaldırılmasıyla TEM Otoyolu Edirne istikameti, yaklaşık 2 saat sonra tamamen açıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.