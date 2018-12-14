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Din görevlilerine yıkıcı akımlar hakkında bilgi verildi

Kırklareli İl Müftüsü Hüseyin Demirtaş, dini ve milli değerlere tehdit oluşturan ve dini değerleri istismar eden yıkıcı ve zararlı akımlarla ilgili bilgi verdi.


Aylık mutad personel toplantısı sebebiyle gerçekleşen buluşmada, 2018 yılı faaliyetleri değerlendirildi ve 2019 perspektifi ortaya kondu. Müftü Demirtaş, gençlere yönelik dini ve itikadi şüpheleri yayan akımların internette çokça yer aldığını belirterek, teyakkuzda olunması gerektiğini belirtti.


Müftü Demirtaş Kur'an-ı Kerim'de her türlü batıl ve zararlı akımlara karşı çözüm ve söylemin olduğunu belirterek örnekler verdi. Demirtaş, Nisa Suresi 150. ayet-i Kerime'de ateizm, deizm, teizm ve agnostizme işaret edildiğini belirterek, hepsinin küfrün tam ortasında olduğunu belirtti.

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