Direksiyon hakimiyetini kaybetti, 2 kişi yaralandı

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde bir sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sebebiyle meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Kepirtepe mevkiinden Lüleburgaz istikametine doğru seyir halinde olan 23 EZ 298 plakalı minibüs, sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı. Yaşanan tek taraflı kazada aracın sürücüsü ve içinde bulunan bir yolcu hafif şekilde yaralandı.

Olay yerine çok sayıda trafik, sağlık ve İtfaiye ekibi intikal etti. Yaralı şahıslar, Lüleburgaz Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.