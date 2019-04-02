Diyanet İşleri Başkanı Erbaş Lüleburgaz'da

Dr. Ali Erbaş, Kırklareli'nin Lüleburgaz İlçesinde müftülük binasının resmi açılışına katıldı. Müftülük binasının yapımında emeği geçenlere teşekkür eden Prof. Dr. Erbaş daha sonra Sokullu Mehmet Paşa Camii'ne giderek, cami hakkında bilgi aldı.

Lüleburgaz İlçe Müftülük binasının resmi açılış töreni Dr. Ali Erbaş'ın katılımıyla yapıldı. Açılışa Kırklareli Valisi Osman Bilgin, İl Müftüsü Hüseyin Demirtaş, AK Parti Kırklareli Milletvekili Selahattin Minsolmaz, Lüleburgaz Belediye Başkanı Murat Gerenli ve çok sayıda vatandaş katıldı.

"İşgalden birlikte kurtardık"

Dr. Erbaş, Kurtuluş Savaşı'na müftülerin destek verdiğini söyleyerek, "Kurtuluş Savaşı'nda sarıklı mücahitler dediğimiz müftülerimiz komutanlarımızla birlikte omuz omuza mücadele etmiştir. Anadolu'yu düşman işgalinden kurtarmak noktasında her karış toprağımızda müftülerimizin gayretini görüyoruz" dedi.

Bayrak ve ezan vurgusu

Prof. Dr. Erbaş, Kırklareli halkının dini bütün bir halk olduğunu ve ezana, bayrağa sahip çıktığını belirterek, "Valimizin de dediği gibi Kırklareli halkı insan ruhu İslam'a gönül vermiş, ezan ve bayrak deyince kalpleri ürperen özelliklere sahiptir" diye konuştu. Prof. Dr. Erbaş, Türkiye genelinde çok sayıda müftülük açılışı yaptıklarını söyleyerek, "Bugün burada bunun bir örneğini yaşıyoruz. Türkiye'de bin bir müftülüğümüzden birisinin açılışını yapıyoruz. Hz. Muhammed'in hicretten sonra ilk iş olarak yaptığı Mescid-i Nebevi'nin bir şubesidir müftülüklerimiz. Çünkü Allah Resulü efendimiz Diyanet İşleri'ni Mescid-i Nebevi'den yönetti. Bugün müftülerimiz diyanet işlerini müftülüklerden yönetiyor" dedi.

Kuran kursu sayısı 46'ya çıktı

Kırklareli Valisi Osman Bilgin de Kur'an kursu sayısını 8'den 46'ya çıkardıklarını kaydederek, "İnşallah 2019-2020'de bunu 135'e çıkararak alanında Türkiye 1'incisi olmak istiyoruz. Çocukların her aşamasında eğitim vermeliyiz. Bu Diyanet İşleri'nin değil Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin temel politikası olmalı. Küçük kardeşlerimiz bu eğitimi alarak İslam aleminin ve İslam coğrafyasının içine düştüğü bu manevi yoksulluk nedeniyle ancak bu şekilde kurtarılabilir" dedi.

15 Temmuz vurgusu

AK Parti Kırklareli Milletvekili Selahattin Minsolmaz da 15 Temmuz darbe girişiminde Diyanet İşleri Başkanlığı'nın öneminin anlaşıldığını söyleyerek, "Siyasi görüş fark etmeden masum insanların yanında olmak, insanları hürriyet ve egemenliğinin başkaları tarafından vesayet altına alınmaması ve en önemlisi de hiç kimsenin yaşam, düşünce ve dil hürriyetine karışmamasının temel bir prensip olduğunu burada gördük" diye konuştu.