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Doğanın gerçek sahipleri geri döndü

Korona virüs salgını nedeniyle insanların doğadan çekilmesiyle birlikte doğal yaşam diğer canlılara kaldı.

Kırklareli'nin doğa harikası longoz ormanlarındaki gölde, anne kuğu ve yavruları objektiflere yakalandı.


Kırklareli'nin dünyaca ünlü longoz ormanlarına insanların uğramaması sonrası doğal yaşam hareketlenmeye başlandı. Normal şartlarda kuğuların zor gözlemlendiği bölgede, yerli ve yabancı turistlerin de bulunmaması nedeniyle doğal yaşamda hareketlilik gözlemlendi. Longoz ormanları içindeki gölde anne kuğu ve yavrularının yaptığı gezinti günün fotoğrafı olarak yorumlanırken bu anlar müdürlüğün sosyal medya sayfasından paylaşıldı.

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