Doğanın gizemine açılan kapıda inceleme

Edirne Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünün talebi doğrultusunda, Kırklareli'nin Vize ilçesinde bulunan 300 metre uzunluğundaki Domuzdere Mağarasında incelemeler gerçekleştirildi.

Edirne Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünün “Kırklareli İli Vize İlçesi Tabiat Varlığı Tescili Kurum Görüşü Talebi” doğrultusunda Kırklareli Orman İşletme Bölge Müdürlüğü tarafından Hamidiye, Balkaya ve Aksicim köyleri mülki hududunda bulunan önemli tabiat değerlerinden olan mağaralarda inceleme yapıldı.

Yerinde inceleyip görüntülediler

Vize Orman İşletme Müdür Yardımcısı Ercan Bilgen, Kışlacık İşletme Şefi Hasan Gürsoy, Kızılağaç İşletme Şefi Ahmet Erdevir'den oluşan heyet, Bostanlık Tarla Düdeni Mağarası, Ahmetin Mağarası, Ali Şahin Pınarı Mağarası, Domuzdere Mağarası Kurudere Ağıl Mağaralarını yerinde inceleyip görüntüledi.

Mağaranın içi sarkıtlarla kaplı

İnceleme raporunda, Balkaya köyünde bulunan Domuzdere Mağarasının 300 metre uzunluğunda olduğuna bir kez daha dikkat çekildi. Mağaranın içinin görsel olarak sarkıt, dikit, sütun, örtü ve duvar damlataşları ile kaplı olduğu belirtilen raporda, mağaranın geniş ve yüksek salon veya galerilerden meydana geldiği vurgulandı.