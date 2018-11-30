Dondurucu soğuğa karşı ekipler 24 saat görevde

Kırklareli'nde son günlerde yaşanan dondurucu soğuklara karşı belediye ekipleri 24 saat görev başında.

Hava sıcaklarının özellikle akşam saatlerinde eksilere düşmesi ile birlikte yaşanabilecek don ve buzlanmalara karşı Kırklareli Belediyesi ekipleri 24 saat görev başında. Buzlanmalara karşı kentin çeşitli noktalarında solüsyon çalışması yapan ekipler trafik akışında ve yayaların herhangi bir aksilikle karşılaşmaması için hummalı bir şekilde çalışıyor.

Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu "Vatandaşlarımızın mağdur olmaması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Don olayına karşı oluşacak buzlanmalara önlem için gerekli tedbirleri de aldık. Kentimizin çeşitli noktalarında solüsyon çalışması yapıyoruz. Ekiplerimiz 24 saat görev başında olacaklar. Vatandaşlarımız da bize gördükleri olumsuz durumları 153 Alo Zabıta hattını arayarak bildirebilirler” dedi.