Drone ile korona virüs denetimleri

Kırklareli'de korona virüs denetim ve uygulamalarına drone de destek verdi.

Valilikten yapılan açıklamada, "Korona virüs salgınının yayılması ve önlenmesi amacıyla valiliğimizce alınan kararların uygulanmasında görevlilerimiz ve vatandaşlarımız azami dikkat göstermektedir. Alınan bu tedbir ve önlemlerin en önemlileri hiç kuşkusuz evde kalınması, sosyal mesafe kuralı başta gelmektedir. Kırklareli Valiliğince bugün itibariyle emniyet ve kolluk güçlerimize ve tüm görevlilerimize denetimlerinde ve yaptıkları çalışmalarda drone (insansız hava araçları) ile destek vermeye başladık. Drone ile yapılan kontrollerimizde emniyet ve jandarma güçlerimizce il merkezi ve ilçe girişlerimizde yapılanan yol kontrollerini, vatandaşlarımızın evde kalma tedbirine uymaları ve salgının önlenmesi ve yayılmasını önleyici tüm tedbirleri 7/24 esasına göre anlık kayıt altına alarak herhangi bir olumsuz duruma anında müdahaleyi gerçekleştiriyoruz” denildi.