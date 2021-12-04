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Durgun sulardan geçiş tatbikatı: Askeri araçlar göletin içinden geçti

Kırklareli’de bulunan 55’inci Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı tarafından, Orgeneral Muhittin Önür Göleti’nde “Durgun Sulardan Geçiş Tatbikatı” yapıldı.

Kırklareli'de bulunan 55'inci Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı tarafından, Orgeneral Muhittin Önür Göleti'nde “Durgun Sulardan Geçiş Tatbikatı” yapıldı.


Kırklareli 55'inci Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı tarafından, “Durgun Sulardan Geçiş Tatbikatı” Orgeneral Muhittin Önür Göleti'nde icra edildi. Senaryo gereği ilk olarak, göletin karşısında bulunan bir düşman ülkeye yapılacak taarruz sebebiyle Mehmetçik, fiberglas botlar ile göletten sessiz bir şekilde karşı kıyıya geçti. Daha sonra sis bombaları atılmasının ardından, bölgeye hücum botları ile takviye birlikler sevk edildi. Senaryo gereği çatışmanın yaşandığı bölgeye hızlı bir şekilde askeri araçların intikali için gölette çalışmalar başlatıldı. Karşı kıyının güvenli hale gelmesinin ardından zırhlı askeri araçlar göletten yüzerek bölgeye intikal ettirildi. Ardından karadan da gitme yeteneğine sahip araç olan Seyyar Yüzücü Hücum Köprü (SAMUR), katlanabilir şerit yüzücü köprü ve sabit köprüler kurularak, tanklar ve tekerlekli askeri araçların karşı kıyıya geçişleri sağlandı.

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