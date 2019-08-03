Ece Seçkin Lüleburgazlı hayranlarıyla buluşuyor

Lüleburgaz'da hizmet veren ve Trakya'nın en gözde alışveriş merkezlerinden biri olan 39Burda AVM, sevilen pop müzik sanatçısı Ece Seçkin'i Lüleburgazlılarla buluşturacak. Hediye Dükkanı aracılığıyla 9 Ağustos 2019 cuma günü 19.30'da gerçekleşecek konserde Pop Müzik Sanatçısı Ece Seçkin, en sevilen şarkılarını Lüleburgazlılar için seslendirecek.

Ece Seçkin hayranlarını buluşturacak konser etkinliği ile geceye eğlence katacak 39Burda AVM, aynı zamanda hediye dükkânı 39Burda Kart uygulamasını da başlatarak ziyaretçilerine alışverişlerinde yüzlerce hediye kazanma fırsatı sunacak.