Elektrikçiler Odası geleneksel iftarını gerçekleştirdi

Elektrikçiler, Elektronikçiler Esnaf ve Sanatkarlar Odası, geleneksel iftar yemeklerinin 9.'sunu düzenledi. Lüleburgaz Öğretmenevi'nde düzenlenen iftar yemeği, oda başkanları, Lüleburgaz'da hizmet veren elektrikçi ve fotoğrafçılar başta olmak üzere yaklaşık 250 kişinin katılımı ile gerçekleşti. Elektrikçileri buluşturan iftar yemeğinde duaların okunmasının ardından oruçlar açıldı.

Düzenledikleri iftar yemeği ile ilgili konuşan Oda Başkanı Yılmaz Özeltin, "Ramazan ayı vesilesiyle geleneksel iftar yemeklerimizin bu yıl 9.'sunu düzenledik. Odaya kayıtlı arkadaşlarımızla bir araya geldik. İftar yemeklerimizi gelecek yıllarda sürdürerek arkadaşlarımızla birlik ve beraberliğimizi sürdürmeyi hedefliyoruz” diye konuştu.