Emniyet ile TRAKYAKA arasında protokol imzalandı

Kırklareli Emniyet Müdürlüğü personelinin insan ilişkilerinde iletişim metotları ve beden dilini doğru analiz ederek etkili bir şekilde kullanılması, suç ve suçlularla mücadelede etkinliğinin artırılması, verilen hizmetin kalitesini olumlu yönde katkı sağlanması amacıyla Kırklareli İl Emniyet Müdürü Erkin Adalar ile Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin arasında “İletişim Metotları ve Beden Dili Eğitimi” protokolü imzalandı.

Kırklareli İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "İletişim her alanda olduğu gibi polislik mesleğinde de halkın can ve mal güvenliğinin sağlanması görevini en iyi şekilde yerine getirilebilmesi açısından son derece önem arz etmektedir. ‘Ne kadar bilirsen bil, söylediklerin karşındakinin anladığı kadardır' Mevlana Hazretlerinin sözünde de vurguladığı gibi bildiklerini aktarmak, doğru bir iletişimden geçmektedir. İnsanlar arası iletişimde ortalama olarak beden dilinin yüzde 60, ses tonunun yüzde 30, kelimelerin ise yüzde 10 oranında etki gösterdiği bilimsel çevrelerce kabul görmektedir" denildi.