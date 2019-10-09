En “temiz” meydan okuma

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde okullar birbirine meydan okuyarak büyük bir temizlik harekatı başlattı. İlk olarak Şehit Rüstem Resul Perçin Özel Eğitim ve Uygulama Merkezinin Tatarköy piknik alanında yaptığı çöp toplama faaliyetinin ardından Bahçeşehir Kolejine Evrensekiz Göleti piknik alanını temizlemesi yönünde meydan okumasıyla başlayan temizlik harekatına 80. Yıl Ortaokulu da katıldı. Okul yönetimi ve öğrencileri Sakızköy piknik alanını temizledikten sonra Akım Kolejine Büyükkarıştıran Mesire Alanı'nı temizlemesi yönünde meydan okudu.

Lüleburgaz'da Şehit Rüstem Resul Perçin Özel Eğitim Merkezi'nin başka okullara meydan okuyarak Lüleburgaz'da başlattığı temizlik kampanyası çığ gibi büyüdü. Bahçeşehir Kolejinin Evrensekiz Göleti'ni temizlemesinin ardından meydan okuduğu 80. Yıl Ortaokulu, Sakızköy piknik alanını temizledi. Okulun yönetim kadrosu, öğretmenleri ve iki sınıfının katıldığı temizlik kampanyasında Sakızköy piknik alanı temizlendi.

Birbirlerine video çekerek meydan okuyorlar

Okullar, kampanya kapsamında temizlik faaliyetini tamamladıktan sonra, topladıkları çöplerin önünde video çekerek, başka bir okula, başka bir alanı temizlemesi yönünde meydan okuyor. Meydan okumayı kabul eden okul da öğrenci ve öğretmenleriyle birlikte temizlenmesi istenilen bölgede çöpleri topladıktan sonra bir başka okula meydan okuyor. Kampanya böylelikle Lüleburgaz'daki tüm okullara yayılmaya başlandı. Kampanyanın yakın bir süre içinde Lüleburgaz dışındaki okullara da sıçraması bekleniyor.

“Doğa kirleteni affetmez”

En son meydan okumayı kabul edip Sakızköy piknik alanını temizleyen 80. Yıl Ortaokulu Müdürü Salih Eker, temizlik harekatının ardından Akım Kolejine meydan okudu. Eker, “Doğa kirleteni affetmez. Biz 80. Yıl Ortaokulu olarak hiç affetmiyoruz diyerek Özel Akım Koleji Müdürü Ozan Bozkuş ve ekibine Büyükkarıştıran mesire alanı için meydan okuyoruz. Doğa bekçi ile korunmaz. Sevgi ile korunur diyerek buradan katılan, destek veren müdür yardımcısı arkadaşım Salih Demircan, rehber öğretmenim İbrahim Duran, Türkçe öğretmenim Nilay Eker, beden eğitimi öğretmenim Barış Cengiz, okulumuz 5-C, 8-D sınıfı öğrencileri ve velilerine teşekkür ederim” dedi.

Bir tona yakın çöp toplandı

Öte yandan okulların başlattığı kampanya insanoğlunun çevreye yaptığı tahribatı gözler önüne serdi. Üç okulun yaklaşık 1 tona yakın çöp topladığı öğrenilirken, okul yöneticileri insanları çevreye karşı daha duyarlı olmaları konusunda uyardı.