Eski devlet hastanesi yenileniyor

Kırklareli Valisi Osman Bilgin'in girişim ve destekleriyle, kendi kaderine terk edilmiş olan eski Kırklareli Devlet Hastanesi C Blok'ta yıkım işleri gerçekleştirildi. Kırklareli Valisi Osman Bilgin yaptığı açıklamada, Merkez 1 No'lu Aile Sağlığı Merkezi ve eski 112 ASHİ binasının bulunduğu Kırklareli Devlet Hastanesi C Blok'ta yıkım işlemlerinin tamamlandığını belirterek "Yıkılan binaların yerlerine Sağlık Bakanlığı Yatırım Programında yer alan Toplum Sağlığı Merkezi, 6 Hekimli Aile Sağlığı, 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu, Halk Sağlığı Laboratuvarı, Obezite Mükemmeliyet Merkezi ve Toplum Ruh Sağlığı Merkezi Binaları yapılması planlanmaktadır” dedi.

Vali Bilgin, "Başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya emeği ve katkısı olanlara şükranlarımı sunarım" diye konuştu.