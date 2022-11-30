Ev değil, uyuşturucu serası

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda, 2 kilo 200 gram esrar, 25 saksıda ekili Hint keneviri, av tüfeği, silaha ait 2 şarjör ve 6 fişek ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Lüleburgaz ilçesinde B.Ş.U. isimli şüphelinin evinin odasına kurduğu iklimlendirme sistemiyle Hint keneviri yetiştirdiği bilgisine ulaşan İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri çalışma başlattı. Şüpheliye yönelik Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda uyuşturucu üretiminde kullanılan bitki yetiştirme kabini, renkli led lamba, termometre, nem düzenleyici, fan, pH ölçer, bitki hormon ilacı ile 2 kilo 200 gram esrar, 25 saksıda ekili Hint keneviri, av tüfeği, silaha ait 2 şarjör ve 6 fişek ele geçirildi.

Şüpheli B.Ş.U. gözaltına alındı. Emniyette işlemleri tamamlanan B.Ş.U. Lüleburgaz Adliyesine sevk edildi.

B.Ş.U. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.