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Evlerinde mahsur kalan vatandaşlar iş makinası ile kurtarıldı

Kırklareli’nde şiddetli sağanak sebebiyle evlerinde mahsur kalan vatandaşlar iş makinaları ile kurtarıldı.

Kırklareli'nde şiddetli sağanak sebebiyle evlerinde mahsur kalan vatandaşlar iş makinaları ile kurtarıldı.


Kırklareli'nde sabah saatlerinde başlayan şiddetli yağış hayatı olumsuz etkiledi. Kırklareli merkez, bazı ilçeler ve beldelerde su baskınları yaşandı. Babaeski ilçesinde Çürtlen Deresi'nin taşması sonucu bazı ev ve iş yerlerini su bastı. Su birikintisi nedeniyle bazı araçlar da yolda kalırken, evlerinde mahsur kalan vatandaşlar iş makinaları ile kurtarılarak ilçedeki otellere yerleştirildi.


Kırklareli Valisi Osman Bilgin ve İl Emniyet Müdürü Seçkin Çengeloğlu, Babaeski Kaymakamı Şenol Levent Elmacıoğlu'ndan son durum hakkında bilgi aldı.

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