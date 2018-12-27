Ezan ve Kur'an-ı Kerim Okuma Yarışması

Kırklareli Lüleburgaz İmam Hatip Ortaokulunda, il genelindeki tüm İmam Hatip Ortaokullarını kapsayan "Genç Sada Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması ve Genç Bilaller (Ezan Okuma Yarışması) İmam Hatip Okulları Arası İl Yarışması" düzenlendi.
Kırklareli Lüleburgaz İmam Hatip Ortaokulunda, il genelindeki tüm İmam Hatip Ortaokullarını kapsayan "Genç Sada Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması ve Genç Bilaller (Ezan Okuma Yarışması) İmam Hatip Okulları Arası İl Yarışması" düzenlendi.
Yarışmaya Kırklareli İmam Hatip Ortaokulu, Bilal Yeşen İmam Hatip Ortaokulu, Lüleburgaz İmam Hatip Ortaokulu, Pınarhisar İmam Hatip Ortaokulu, Demirköy İmam Hatip Ortaokulu, Vize İmam Hatip Ortaokulu okulları katıldı.
Genç Sada Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışmasında, Kırkareli İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi M. İbrahim Durgut birinci, Pınarhisar İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi İhsan Erdem ikinci, Lüleburgaz İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Yusuf Eren Bıçak üçüncü oldu.
Genç Bilaller Ezan Okuma Yarışmasında, Lüleburgaz İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Yusuf Karlı birinci, Kırklareli İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Muhammet Aydil ikinci, Vize İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Furkan Oruç üçüncü oldu.